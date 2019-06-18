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Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

Havaların ısınmasıyla serinleme ihtiyacı duyan bir grup Osmaniyeli genç, sulama kanalına girip sörf yaptı.

DHA | 18.06.2019 - 09:27..
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Sıcak havanın etkisi altına giren Türkiye'de  denize kıyısı olan illerdeki vatandaşlar denizde serinlerken, iç kesimlerde yer alan illerde yaşayanlar ise farklı serinleme yöntemleri buluyor.

Osmaniye'de gençler, ilk olarak, internetten örneklerine baktıkları sörf tahtasını hazırladı. Gerekli güvenlik önlemi ve kıyıda bekleyen kurtarıcı ekibin ardından suya giren gençler, burada tutundukları halatı bir otomobilin çekmesiyle üzerine çıktıkları tahta ile sörf yaptı.Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

"ELİMİZDEKİ İMKANLAR BUYDU"

Sörf yapanlardan Sefa Kındır, çocukluk yıllarında da, dere yatakları ve sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi.

Kındır, "Büyüdüğümüzde de sörfe merak sardık biraz. Denizde denedik birkaç defa ve kendi kendimize sulama kanallarında da bir denemek istedik, başarılı da olduk. Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu. Bazı güvenlik önlemlerimizi alarak girdik kanala, sörf yaptık, çok da eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi.

Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

Sıcaktan bunalan Osmaniyeliler sulama kanalına girdi

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