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Sıcaktan bunaldığı için girdiği gölette canından oldu

Uşak'ta 28 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Serhat Kaya, serinlemek için girdiği gölette, boğuldu.

DHA | 03.07.2019 - 09:54..
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Bir arkadaşıyla gittiği gölette bir süre yüzen Serhat Kaya, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşı, yardımına koştu, ancak başarılı olamadı.

Kaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve İzmir'den de dalgıç polisler sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Gölette yapılan aramalar sırasında Serhat Kaya'nın olay yerine gelen yakınları, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Bu sabah Serhat Kaya'nın, cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Serhat Kaya'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sıcaktan bunaldığı için girdiği gölette canından oldu

Sıcaktan bunaldığı için girdiği gölette canından oldu
Sıcaktan bunaldığı için girdiği gölette canından oldu

Sıcaktan bunaldığı için girdiği gölette canından oldu

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