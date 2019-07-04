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Sıcaktan bunalınca bagajı açık seyretti

Sakarya'da D-100 karayolunda, bagaj içinde kapıları açık olarak yolculuk yapan bir kişi, görenleri şaşırttı.

İHA | 04.07.2019 - 10:01..
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D-100 karayolunda İstanbul istikametine doğru seyir halindeki aracın, bagaj kısmında kapıları açık şekilde yolculuk yapan bir genç, canını tehlikeye atarak yolculuk yaptı.

GÖRÜNTÜLENİNCE KAPIYI KAPATTI

Hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerinde olması nedeniyle sıcaktan bunalarak bagaj kapısını açtığı düşünülen genç, arkasından gelen otomobilin araç kamerasınca görüntülendiğini fark ederek kapıyı kapattı.

D-100 karayolundaki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikametteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunalınca bagajı açık seyretti VİDEO


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