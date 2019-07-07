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Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı

Mersin’de bir işçi, hurda parçalarından yaptığı özel şemsiye ile kendisini 40 derece sıcaktan koruyor.

DHA | 07.07.2019 - 10:50..
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Sıcaklığın 40 derece, nemin ise 55 derece olduğu Mersin'in Silifke ilçesinde geçimini sağlamak için güneş altında çalışmak zorunda olan şantiye işçisi 58 yaşındaki Şaban Özer, ilginç bir şemsiye icat etti.

ALÜMİNYUM PARÇALARI BİRLEŞTİRDİ

Özer, hissedilen derecenin 45’ten fazla olduğunu, bu nedenle kendisini sıcaktan korumak için böyle bir şemsiye yaptığını söyledi. Hurda alüminyum parçalarını birleştirip, üzerini bezle kapladığını belirten Özer, atıl durumdaki plastik ilaç pompasını da sırtına takarak parçaları desteklediğini kaydetti.

Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı

SICAK OLUYOR AMA GÜNEŞİN DİK IŞINLARINDAN KORUNUYOR

Şapkanın güneşten yeterince korumaması üzerine bu derme çatma düzeneği hazırladığını anlatan Özer, "Böylelikle hareket halindeyken bile güneşten korunuyorum. Tabii ki yine sıcak oluyor, ama en azından güneşin dik ışınları etki etmiyor." dedi.

Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı

Sıcaktan korunmak için hurdalardan şemsiye yaptı

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