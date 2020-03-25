Sicil affı nedir

Dünya genelini etkileyen koronavirüs, insan sağlığının yanı sıra ekonomik olarak da binlerce kişiyi etkiledi.

Alınan tedbirler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflar da zor günler geçirmeye başladı.

Bu nedenle daha önce bankaların kara listesine girmiş olanlar, Meclis'ten çıkacak bir affı bekler oldu.

Sicil affı yasası yeniden düzenlenerek, geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.

Sicil affı, son dönemde yasa teklifleriyle Meclis gündemine en fazla taşınan konulardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bu yasama yılında CHP vekilleri tarafından verilmiş 3, İyi Parti vekilleri tarafından verilmiş 2 ayrı yasa teklifi bulunuyor.

KARA LİSTE DİKKATE ALINMAYACAK

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili, şu şekilde açıklamalarda bulundu: “Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek.”

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMADI

Sicil affı ile ilgili herhangi bir düzenleme, Resmi Gazete'de henüz yayınlanmadı. Binlerce esnaf ve vatandaş, konuyla ilgili yeni düzenlemelerin en kısa süre içerisinde yayınlanmasını bekliyor.