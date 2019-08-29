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Sicilya'da denizin ortasında volkan patladı

Bir turistin kamerasına yansıyan feci patlamada herhangi bir can kaybının olmaması sevindirdi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 14:43..
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Sicilya'nın kapalı Aeolian adasında görenleri dehşete düşüren bir volkan patlaması meydana geldi.

TURİST KAMERASI KAYITTAYDI

Stromboli volkanı olarak bilinen patlamada. denize kum kül ve lav püskürdü. Yüksek sesli bir patlamanın yaşandığı o anlarda, bir turist kamerası da kayıttaydı.

Denizin ortasında patlayan yanardağın korkunç görüntüsü İZLE

TATİLCİLER KORKTU

Teknesiyle birlikte adada gezinen turist, volkan patlamasına denk gelince hızla bölgeden kaçmaya çalıştı. Adanın tümünü kaplayan duman, tatilcileri korkuttu.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

Şimdilerde Aeolian adasında 5 bin ziyaretçinin bulunduğu belirtilirken, patlamanın ardından herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Sicilya'da denizin ortasında volkan patladı

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