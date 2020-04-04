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SICPA Türkiye’den 5 milyar liralık dev yatırım

SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, ülkenin geleceğine inandıklarını yapacakları yatırımla 3 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

AA |
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SICPA Türkiye’den 5 milyar liralık dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kampanyaya katkı sağlayanlar arasında SICPA da var...

5 MİLYARLIK DEV YATIRIM VE 3 BİN KİŞEYE İSTİHDAM

Projeleri ve tüm imkanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin yanında olacaklarını ifade eden SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığını, ana faaliyet konuları olan ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye’de 5 Milyar TL’lik yatırım kapasiteli yerli ve milli projeler için AR-GE Merkezi oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Aykut Ferah yapay zeka, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE Merkezi’nde 3000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını söyledi.

SICPA Türkiye’den 5 milyar liralık dev yatırım

BÜYÜK DESTEK

Aykut Ferah, Milli Dayanışma Kampanyası'na SICPA Türkiye olarak 3.177.000 TL’lik bir destek sağladıklarını açıkladı. Bu zor zamanlarda bireylerin ve bilhassa kurumların, uluslararası firmaların imkânları ölçüsünde destek vermelerinin elzem olduğuna dikkat çeken Ferah,  herkesin elini taşın altına koyması, devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir dedi.

SICPA Türkiye’den 5 milyar liralık dev yatırım

MÜZELER İÇİN BİLET ÜRETİMİ

SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, SICPA’nın, 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydederek, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3000 çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180’den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. SICPA Türkiye’nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ

Uzun soluklu bir mücadele döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut Ferah “Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye başladık, çalışanlarımız kendilerini geliştirecek ve müzelerimiz tekrar açıldığında çok daha yetkin ve donanımlı bireyler olarak ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edecekler” dedi.

SICPA Türkiye’den 5 milyar liralık dev yatırım

GECE MÜZECİLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri’nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, “Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Aykut Ferah, Türkiye’ye, kültürel varlıklarına ve Türk turizminin geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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