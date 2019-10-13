taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu

Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren iki çocuk annesi kadın, boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı. Kadın, paraşütten açtığı pankart ile şiddete tepki gösterdi.

İHA | 13.10.2019 - 14:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da boşanma davası açmasını davul ve dümbelekle kutlayan Meryem Karaş (49), boşanmasını ise paraşütle atlayarak kutladı.

KINA BİLE DAĞITTI

6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Karaş’ın mutlu beraberliği, anlaşamama noktasına geldi. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı.

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu VİDEO

PARAŞÜTLE HAVALARA UÇTU

Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi. Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini de yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti.

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu

"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Şiddet gören kadınların için pankart açan ve hayrına lokma döktüren Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım.” dedi.

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı kaza yaptı

Acun Ilıcalı kaza yaptı

234
Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

565
Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

Aktivist Greta Thunberg'den YPG paylaşımı

308
KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı: Barış Pınarı'nda akan su değil kandır

597
Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar

129
Metin Feyzioğlu sınıra gitti

Metin Feyzioğlu sınıra gitti

275
YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir