Bursa'da boşanma davası açmasını davul ve dümbelekle kutlayan Meryem Karaş (49), boşanmasını ise paraşütle atlayarak kutladı.

KINA BİLE DAĞITTI

6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Karaş’ın mutlu beraberliği, anlaşamama noktasına geldi. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı.

Şiddet gördüğü kocasından boşanan kadın paraşütle uçtu VİDEO



PARAŞÜTLE HAVALARA UÇTU

Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi. Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini de yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti.

"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Şiddet gören kadınların için pankart açan ve hayrına lokma döktüren Karaş, “Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım.” dedi.