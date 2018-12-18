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Şiddete uğrayan papağan koruma altında

Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu papağana, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince el konuldu.

AA | 18.12.2018 - 10:50..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini yayınlamasının ardından harekete geçti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine dün polis ekiplerince gözaltına alınan Özdemir ile papağanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri de emniyete giderek, papağanı teslim aldı.

Kanadı ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul'da tedavi altına alındı.

Şiddete uğrayan papağan koruma altında

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