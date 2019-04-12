Side'de fuhuş çetesine operasyon: 17 kadın kurtarıldı

Manavgat ilçesindeki tatil merkezi Side'de iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhşa zorlayan şahıslar yakalanırken, 17 kadın da kurtarıldı.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRIYORLAR

Side tatil merkezinde, bazı kişilerin yurt dışından iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhşa zorladıkları yönündeki ihbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar sonunda S.F. liderliğinde kurulan suç örgütünün, yurt dışından bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırmak vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDET

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin Side'ye getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup, senet imzalatılarak borçlandırdıkları, fuhşa zorladıkları, fuhuş yapmak istemeyenlere psikolojik ve fiziki şiddet uyguladıkları tespit edildi. Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları kontrol altında tutabilecekleri adreslerde barındırdıkları, kendilerine ait veya güvenli gördükleri otel ve pansiyon tarzı işletmelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Soruşturma sürerken zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kadın jandarma tarafından kurtarılarak ülkelerine dönmeleri sağlandı.

13 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında yeterli maddi delile ulaşılması üzerine Manavgat ve Side'de 13 adrese ekipler tarafından geçen pazartesi günü eş zamanlı baskın düzenlendi. Fuhuş yaptırdıkları belirlenen, çete lideri S.F.'nin yanı sıra İ.F, H.F., R.D., A.A., O.S., M.S., M.G., H.Ö. ve T.H. yakalandı. 10 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında H.F.'ye ait otelde yapılan aramada çeşitli ülkelerden Side'ye getirilerek zorla fuhuş yaptırılan 7 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.





