Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Antalya'da, Adnan Menderes Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.’nin kullandığı otomobile, seyir halindeki Yahya P.’nin kullandığı ticari araç, sokakların kesiştiği kavşakta çarptı.
Kazada iki kişi yaralandı.
ÇARPIŞAN ARABALAR YOLA SAVRULDU
Kaza; Side Mahallesi Cennetler Mevkii 531 Sokak'ta, Adnan Menderes Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.’nin kullandığı 07 F 6619 plakalı otomobile, 528 Sokak'ta seyir halindeki Yahya P.’nin kullandığı 07 F 5894 plakalı ticari aracın, sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yolun ortasına devrilirken, kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü Sevgi Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran S. yaralandı.
Yarılalar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.