taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Cennetler mevkiinde iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Feci kazada, iki kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 14:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da, Adnan Menderes Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.’nin kullandığı  otomobile, seyir halindeki Yahya P.’nin kullandığı ticari araç, sokakların kesiştiği kavşakta çarptı.

Kazada iki kişi yaralandı.

ÇARPIŞAN ARABALAR YOLA SAVRULDU

Kaza; Side Mahallesi Cennetler Mevkii 531 Sokak'ta, Adnan Menderes Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.’nin kullandığı 07 F 6619 plakalı otomobile, 528 Sokak'ta seyir halindeki Yahya P.’nin kullandığı 07 F 5894 plakalı ticari aracın, sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yolun ortasına devrilirken, kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü Sevgi Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran S. yaralandı.

Yarılalar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

448
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

209
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

187
Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

234
Türkiye-İran sınırında iki askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında iki askerimiz şehit oldu

153
Donald Trump ikinci kez aday

Donald Trump ikinci kez aday

71
Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

Kemal Kılıçdaroğlu dinsiz parti eleştirisine yanıt verdi

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir