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Şifalı olduğuna inanılan çeşme, bakteri yuvası çıktı

Düzce-Akçakoca yolunda bulunan ve akan suyun şifalı olduğuna inanılarak sıkça kullanılan çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle mühürlendi.

DHA | 16.09.2019 - 22:11..
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İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan 'şifalı su' diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmenin mühürlendiği belirtildi.

Şifalı olduğuna inanılan çeşme, bakteri yuvası çıktı

Şifalı olduğuna inanılan çeşme, bakteri yuvası çıktı

Şifalı olduğuna inanılan çeşme, bakteri yuvası çıktı

Şifalı olduğuna inanılan çeşme, bakteri yuvası çıktı

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