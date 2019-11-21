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Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisinin oyuncuları, restoranda kavgaya karıştı. Oyuncular ciğer şişiyle kovaladıkları 2 kişiyi darbetti.

İHA | 21.11.2019 - 12:24..
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Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, Adana Sıfır Bir dizisi oyuncuları Cengizhan Y. ile B.A. geldi.

Bir süre sonra iki grup arasında 'selamlaşma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.’yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.’nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

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GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H., kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.A.'ya ait silah da şüphelilerden Cengizhan Y.'nin üzerinde bulundu.

Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Cengizhan Y. ile B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi. 'Yağma', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cengizhan Y. tutuklandı, B.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıfır Bir oyuncuları şişle iki kişiyi kovaladı

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