Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Şimdiye kadar 4 futbolcuya imza attıran Fenerbahçe'de gözler , Rodrigues, Kolarov, Fejsa, Kjaer ve Altay transferlerine çevrildi.

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Özel okulların kontenjanları dolmadı

Lise için tercih yapan öğrenciler, özel okullardaki fiyat artışı nedeniyle daha çok devlet okullarına yöneliyor.