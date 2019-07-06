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Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

ÖTV teşviğinin kaldırılmasıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları yüzde 10 oranında zamlandı. İşte yeni fiyatlar...

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 15:47..
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Geçtiğimiz kasım ayında başlayan ÖTV indiriminin sonuna gelindi. Sıfır otomobil fiyatları yüzde 10 zamlandı.

Bu güncelleme ikinci el piyasasındaki fiyatları da yükseltti.

VOLKSWAGEN POLO 1.0

Fiyatı 110 Bin 700 Lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

CITROEN C3 LIVE 1.2

Fiyatı 105 bin 500 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

TOYOTA YARIS 1.0

Fiyatı 100 bin 500 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Fiat Egea 1.4 Fire

Fiyatı: 89 bin 900 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Renault Symbol 1.0 SCe

Fiyatı: 84 bin 900 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Peugeot 301 Active 1.2

Fiyatı: 106 bin 203 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Opel Corsa Essentia

Fiyatı: 98 bin 400 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Ford Fiesta 1.1L

Fiyatı: 100 bin 800 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe

Fiyatı: 84 bin 900 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI

Fiyatı: 125 bin 400 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Skoda Fabia 1.0

Fiyatı: 96 bin 253 lira

Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

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