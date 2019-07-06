Sıfır otomobil fiyatları yeniden şekillendi

Geçtiğimiz kasım ayında başlayan ÖTV indiriminin sonuna gelindi. Sıfır otomobil fiyatları yüzde 10 zamlandı.
Bu güncelleme ikinci el piyasasındaki fiyatları da yükseltti.
VOLKSWAGEN POLO 1.0
Fiyatı 110 Bin 700 Lira
CITROEN C3 LIVE 1.2
Fiyatı 105 bin 500 lira
TOYOTA YARIS 1.0
Fiyatı 100 bin 500 lira
Fiat Egea 1.4 Fire
Fiyatı: 89 bin 900 lira
Renault Symbol 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira
Peugeot 301 Active 1.2
Fiyatı: 106 bin 203 lira
Opel Corsa Essentia
Fiyatı: 98 bin 400 lira
Ford Fiesta 1.1L
Fiyatı: 100 bin 800 lira
Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe
Fiyatı: 84 bin 900 lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI
Fiyatı: 125 bin 400 lira
Skoda Fabia 1.0
Fiyatı: 96 bin 253 lira