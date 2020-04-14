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Sifonofor nedir

Dünyanın en uzun canlısı olarak tarihe geçen Sifonofor Apolemia, "Zooid" canlıların birleşerek oluşturduğu ip şeklindeki bir deniz canlısıdır.

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Sifonofor nedir

Deniz biyologları, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Ningaloo Sahili açıklarındaki okyanus kanyonunda, 45 metre uzunluğunda bir sifonofor canlısına rastladı.

"Zooid" adı verilen küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına helezonik olarak yayılır.

EN UZUN SİFONOFOR

Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonorların bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

Sifonofor nedir

Denizanaları ile akraba olan sifonofor her ne kadar tek bir hayvan gibi gözükse de, aslında bir "parçalar koleksiyonu" olarak tanımlanabilir.

Çeşitli deniz hayvanları ve balıklarla beslenen sifonoforun içten dışa sarmal yapıdaki organizmasının dış çapının 15 metre, çevre uzunluğunun 45 metre olduğunu açıklandı.

Canlının toplam uzunluğunun ise yaklaşık 120 metre olduğu tahmin ediliyor.

Sifonofor nedir

Sifonofor nedir

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