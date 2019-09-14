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Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yakarken, kendisi de yanmaktan komşuları sayesinde kurtuldu.

İHA | 14.09.2019 - 07:48..
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Güneykent Mahallesi 212 Sokak Osaka Emir Sitesi’ndeki 6 atlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki Musafa D., evde kimsenin bulunmadığı sırada sigara içerken uyuya kaldı. Yatağa düşen sigaranın yorgan ve örtüyü tutuşturmasının ardından alevler bütün evi sardı.

Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

KOMŞULARI YANAN EVDEN ÇIKARDI

Dumanları gören komşuları, kapıyı kırarak Mustafa D.’yi içerden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, alevler ise itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.


Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

Yangının çevreye sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler de tahliye edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından mahalleli rahat bir nefes aldı. Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı yangının kesin sebebini belirleme çalışmaları sürüyor.

Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

Sigara içerken uyuyunca evi yaktı

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