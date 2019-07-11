taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.687
Euro
6.4197
Altın
1424.92
Borsa
98585.29
Gram Altın
260.358

Sigara içtiği için uyardı kavga çıktı

Metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı

İHA | 11.07.2019 - 03:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında "burada sigara içilmez" ikazı kavga çıkardı.

Duraktaki bir adam metrobüs bekleyen iki gencin o esnada sigara içtiğini görünce, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi.

Sigara içtiği için uyardı kavga çıktı

GENÇLER ADAMA SALDIRDI

Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı.

Sigara içtiği için uyardı, kavga çıktı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eski eşini cinayetten ihbar etti

Eski eşini cinayetten ihbar etti

17
Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör kaldırıldı

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör kaldırıldı

8
Göçmen kaçakcılığı yapan başkomiser gözaltında

Göçmen kaçakcılığı yapan başkomiser gözaltında

11
Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı

12
Yahudiler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını yaktı

Yahudiler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını yaktı

13
Malatya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

5
Kalp spazmı geçiren sürücü halk otobüsüne çarptı

Kalp spazmı geçiren sürücü halk otobüsüne çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir