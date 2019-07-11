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Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu

1 Sigara içtiği için uyardı kavga çıktı Metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı

2 Yemen'de Husiler 30 binden fazla çocuğu silah altına aldı Ülkede savaş başladığından bu yana 30 binden fazla çocuk, asker olarak kullandı.

3 Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama Uyuşturucu imal ve ticareti yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

4 ABD'li askerler Irak ve Afganistan savaşlarını yorumladı ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara dair" değerlendirmelere katılan eski askerler Irak ve Afganistan savaşlarını gereksiz buldular.

5 Kalp spazmı geçiren sürücü halk otobüsüne çarptı Seyir halindeyken sürücüsü kalp spazmı geçiren panelvan araç, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

6 Almanya'nın silah ihracatı ilk yarıda arttı Alman hükümeti, bu yılın ilk yarısında 5,3 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.