İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında "burada sigara içilmez" ikazı kavga çıkardı.
Duraktaki bir adam metrobüs bekleyen iki gencin o esnada sigara içtiğini görünce, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi.
GENÇLER ADAMA SALDIRDI
Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı.
Sigara içtiği için uyardı, kavga çıktı VİDEO