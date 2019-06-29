Sigara vermeyen Suriyelilere ateş açtı

1 Giysi dolabından uyuşturucu serası çıktı Küçükçekmece'de uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda giysi dolabı içerisine kurduğu uyuşturucu serası bulundu.

2 Donald Trump, Türk heyetine övgüler yağdırdı Sıra dışı karakteriyle dikkat çeken Donald Trump, bu defa Türk bakan ve yetkililere güzelleme yaptı.

3 Kıbrıs'ta 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için dövdü KKTC'de bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.'yı döverek hastanelik etti.

4 Kruse: Alex gibi olmak istiyorum Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli ekibin unutulmaz futbolcuları arasına girmek istediğini ifade etti.

5 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler ve Harem Otogarı açıklaması Maslak’taki bir üniversitenin töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Hem Harem’i hem de Esenler’i şehir dışına taşıyacağımız için birilerine peşkeş mi çekiyor’ diyebilirler. Evet çekiyorum." dedi.

6 Bursa'da çocuk parkındaki yılanlar panik yarattı Mudanya ilçesindeki çocuk parkında istinat duvarı içerisinden iki tane yılan çıktı.