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Sigara vermeyince arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa’da bir genç, parkta beraber oturduğu arkadaşını sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA | 03.05.2019 - 12:43..
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Olay, Yunuseli Mahallesi 12. Yasemin Sokak üzerinde meydana geldi.

SİGARA İSTEDİ, VERMEYİNCE BIÇAKLADI

Parkta oturan Mustafa Z., arkadaşı Adem S.’den (29) sigara istedi. Adem S.’nin sigara vermemesi üzerine sinirlenen Mustafa Z. ile Adem S. arasında tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Z., cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının önce koluna, sonra göğsüne sapladı.

Sigara vermeyince arkadaşı tarafından bıçaklandı

POLİSTEN KAÇAMADI, GÖZALTINDA

Yaralanan Adem S. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Z. ise firar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem S.’yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan C.K.’nin yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Mustafa Z., Güneştepe Mahallesi’ndeki ikametinde Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sigara vermeyince arkadaşı tarafından bıçaklandı

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