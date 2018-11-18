Sigara yasakları yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun değişikliğinde tütün ürünleri için kapsamlı düzenlemeler de yer alıyor.

Yasa, tütün ürünlerinin kullanımı, satışı ve iletişim araçlarında yer alış şekliyle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.



FİLMLERDE, DİZİLERDE KLİPLERDE, REKLAMLARDA YASAK

Buna göre televizyon programlarında, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasak.

İnternet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.