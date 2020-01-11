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Sigara yüzünden kurşun yağdırdılar

Alışveriş merkezinin içinde sigara içen şahıslar, kendilerini uyaran iş yeri sahibi iki kişiyi önce darbetti daha sonra ise yanlarında getirdikleri silahlarla kurşun yağdırdı.

İHA | 11.01.2020 - 15:08..
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Beylikdüzü Barış Mahallesi Adakent Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin kurşunlanması üzerine hareke geçen  Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştıkları tespit edilen Umut A. (19), İbrahim Doğukan I. (22), Umutcan Ç. (21), Serhat B. (20) ve Habib Rojhat Y. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sigara yüzünden kurşun yağdırdılar VİDEO

SİGARA İÇİN İKAZ ETMİŞLERDİ

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu iş yerinde bulunan Ali H. ve Özlem Y. isimli şahısların olay günü saat 17.00 sıralarında alışveriş merkezi içerisinde sigara içen şüpheli şahısları ikaz ettikleri, daha sonra ise şahıslar tarafından darbettikleri, iş yerini kurşunlama olayının İbrahim Doğukan I. ve Serhat B. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği, diğer şahısların darp olayına karıştıkları tespit edildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan alışveriş merkezi içerisinde yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir grup kişinin alışveriş merkezine geldiği, gruptan bir kişinin sigara içtiği görüldü. Görüntülerin devamında ise kısa süreli bir arbede yaşandığı daha sonra iki kişinin ise silah sesleri üzerine hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Sigara yüzünden kurşun yağdırdılar

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