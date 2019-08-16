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Sigara'da taban fiyat 12 TL

Üst üste gelen zamların ardından sigarada taban fiyat belli oldu

AA | 16.08.2019 - 02:44..
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Sigara'da taban fiyat 12 TL

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı.

Son olarak 2 Ağustos tarihinde sigaraya 1 ile 3 TL arasında zam yapılmıştı.

Dün yayınlanan kararla asgari maktu vergi tutarında yapılan yüzde 35 artış fiyatlara en az 2.5 TL olarak yansıyacak.

12 TL ÜZERİ SİGARALARIN FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK

Bu zam 12 TL’nin üzerinde satılan sigaraları etkilemeyecektir.

Bu düzenleme ile sigarada taban fiyat 12 TL olacaktır

Temmuz başında özel tüketim vergisi kanununa bağlı olarak halihazırda maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranında artırılmıştı ancak bazı sigara firmaları bunu fiyatlarına yansıtmadı onun üzerine böyle bir artış yapıldı.

Bu artış yapıldığı zaman enflasyona 0.70 puan civarında katkı yapacağı düşünüldü. Bu sefer de 0.50 puanlık bir artış olacağını öngörülüyor.

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