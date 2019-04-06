Sağlığa zararlı olan ve Diyanet İşleri'nin "haram" açıklaması yaptığı sigaraya zam geldi.
EN PAHALI SİGARA 15.50 TL OLDU
Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.
YENİ FİYATLAR
Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:
|Sigara
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Parl
|13.50
|15.50
|Marl
|13.00
|15.00
|Marl T.
|12.00
|14.00
|Murt.
|11.00
|13.00
|Murt B.
|10.00
|12.00
|Lrk
|10.00
|12.00
|Lrk R.
|9.50
|11.50
|Chst
|9.50
|11.50
|L
|9.50
|11.50
|L Red
|9.
|11.00
Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır.