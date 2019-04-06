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Sigaraya zam geldi

Philip Morris grubu sigara markalarına zam geldi. Buna göre en yüksek sigara 15.50 TL oldu.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 09:18..
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Sigaraya zam geldi

Sağlığa zararlı olan ve Diyanet İşleri'nin "haram" açıklaması yaptığı sigaraya zam geldi.

EN PAHALI SİGARA 15.50 TL OLDU

Daha önce 13.50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15.50 TL'den satışa sunulacak.

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni Fiyat
Parl 13.50 15.50
Marl 13.00 15.00
Marl T. 12.00 14.00
Murt. 11.00 13.00
Murt B. 10.00 12.00
Lrk 10.00 12.00
Lrk R. 9.50 11.50
Chst 9.50 11.50
L 9.50 11.50
L Red 9. 11.00

Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır.

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