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Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam geldi' iddialarıyla ilgili resmi açıklama. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AA | 27.08.2019 - 01:03..
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Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Üst üste açıklanan sigara zamlarından sonra sosyal medyada "Sigaraya 5" başlığı Twitter'ı salladı.

Sigaraya 5 TL zam daha geleceği iddiaları üzerine on binlerce vatandaş paylaşımda bulundu. Zam iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırma

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.
British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

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Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

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