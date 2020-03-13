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Sığınmacıların Yunanistan'a geçişi devam ediyor

Avrupa sınırında "Yunanistan'ın kapıyı açacağı" umudunu taşıyanların beklemeleri yanında bazı mülteciler de nehir hattını kullanıyor.

AA | 13.03.2020 - 08:59..
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Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 15. gününde devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.

MERİÇ NEHRİNİ KULLANIYORLAR

Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar, sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişi devam ediyor

BOTLARLA YUNANİSTAN'A GEÇİYORLAR

Meriç Nehri'nin yatağının dar olan kesimlerini seçen sığınmacılar botlarla Yunanistan'a geçiyor.

Yunanistan'a hızlıca ayak basan sığınmacılar karanlıkta ülkenin içlerine kadar ilerliyor.

Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişi devam ediyor

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