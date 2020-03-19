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Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü

Sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği zorlu mücadele devam ediyor.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 13:09..
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Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması sebebiyle önlem olarak, Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün özel kıyafet giyinen görevlileri tarafından, sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi.

Görevliler ayrıca, bu alanda sağlık hizmeti veren sahra çadırlarında da çalışma gerçekleştirdi.

Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü

VÜCUT ISILARI ÖLÇÜLÜYOR

Sığınmacıların yaşadığı çadırlar ve çadır aralarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Sağlık Müdürlüğü İlaçlama Birim Sorumlusu Emre Promet, "Hafta sonu dahil olmak üzere bu işlemimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bu arada, UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçüyor.

Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü

Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü

Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü

Sığınmacıların Yunanistan'da 21. günü FOTO GALERİ

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