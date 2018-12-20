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Sığırcık kuşları trafik akışını engelledi

Çanakkale-İzmir istikametinde binlerce sığırcık kuşu karayoluna indi. Sürücüler sığırcıkların yoldan gitmesi için korna çalmak zorunda kalırken, kuşlar uzun süre trafiğin ilerleyişini aksattı.

DHA | 20.12.2018 - 19:55..
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Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında bugün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi.

BİNLERCE KUŞ KARAYOLUNA İNDİ

Ancak binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama karabulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan gitmedi.

Sığırcık kuşları trafik akışını engelledi

KORNA ÇALMAK ZORUNDA KALDILAR

Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı. Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki otomobilin sürücüsü  vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti.

Sığırcık kuşları trafik akışını engelledi VİDEO

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