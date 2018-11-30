taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1697
Euro
5.879
Altın
1221.24
Borsa
94603.15
Gram Altın
203.127

Sigorta prim borcu olanlara kötü haber: Başvurular bitti

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Göktaş, GSS prim borcu olanlar için başvuruların bugün bittiğini açıkladı.

İHA | 30.11.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için başvuru süresinin bugün sona erdiğini söyledi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş vatandaşlarımızdan bugüne kadar gelir testine müracaatta bulunmamış olanların, gelir testi için 30 Kasım 2018 tarihine kadar ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları ve 2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir" dedi.

Sigorta prim borcu olanlara kötü haber: Başvurular bitti

SİGORTA PRİM BORCU YÜKÜMLÜSÜ OLAMAYANLARIN BORCU SİLİNDİ

Açıklamada, gelir testi sonucuna göre GSS prim ödeme yükümlüsü olmadığı anlaşılanların borçlarının silindiği belirtilerek, "Kurumumuzca, tescil işlemi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar gelir testi müracaatında bulunmamış olan Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşlarımızın, 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmak üzere, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaatta bulunmaları halinde, ilk defa Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildikleri tarihten bu yana bütün süreleri, çıkacak gelir testi sonucuna göre değerlendirilecektir.
Gelir testi sonucuna göre prim ödeme yükümlüsü olmadığı tespit edilenlerin, ilk tescil tarihinden itibaren tahakkuk etmiş prim borçları silinecektir.
Yapılan gelir testi sonucu, GSS primi ödeme yükümlülüğü doğan borçluların 2018 Yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait olmak üzere tahakkuk edip kesinleşmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın anapara üzerinden ödeme avantajına sahip olacaklardır" denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

69
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

451
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

390
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir