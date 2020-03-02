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SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

İdlib'deki operasyonlarda imha edilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 10:51..
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SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

27 Şubat’ta Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan 36 askerin intikamı alınmaya devam ediyor.

SİHA ENGEL TANIMIYOR

Rusya'nın Esad rejimine destek vermek için hava sahasını kapatması da SİHA'lara engel olamıyor.

KONVOY VURULDU

Son olarak İdlib'in güneyine doğru hareket eden Esad rejimine ait tank ve zırhlı araç konvoyu, SİHA'nın nokta atışıyla imha edildi.

SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

İMHA EDİLENLER LİSTESİ

Bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 değişik hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu

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