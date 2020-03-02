27 Şubat’ta Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan 36 askerin intikamı alınmaya devam ediyor.

SİHA ENGEL TANIMIYOR

Rusya'nın Esad rejimine destek vermek için hava sahasını kapatması da SİHA'lara engel olamıyor.

KONVOY VURULDU

Son olarak İdlib'in güneyine doğru hareket eden Esad rejimine ait tank ve zırhlı araç konvoyu, SİHA'nın nokta atışıyla imha edildi.

İMHA EDİLENLER LİSTESİ

Bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 değişik hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

SİHA Esad'ın konvoyunu vurdu