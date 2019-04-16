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SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

DHA | 16.04.2019 - 21:51..
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BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar SİHA, gökyüzündeki yerini aldı. Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.

SİHA ilk test uçuşunu yaptı

"BİSMİLLAH VİRA"

Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı, Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.

Bayraktar SİHA, Akdeniz semalarında test uçuşu yaptı VİDEO

Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.

SİHA ilk test uçuşunu yaptı


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