SİHA ilk test uçuşunu yaptı

BAYKAR Makina tarafından tasarlanan Bayraktar SİHA, gökyüzündeki yerini aldı. Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı.
"BİSMİLLAH VİRA"
Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı, Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi.
Bayraktar SİHA, Akdeniz semalarında test uçuşu yaptı VİDEO
Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.