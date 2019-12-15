SİHA'lar Akdeniz için KKTC'ye yerleşiyor

Petrol ve gaz sondajlaroyla tansiyonun yükseldiği Akdeniz'de Türkiye Libya ile imzaladığı anlaşmayla hem Türkiye-Libya deniz sınırlarını belirledi hem de Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çizdi.

Bu hamleye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başta olmak üzere pek çok ülkeden çatlak sesler yükseldi.

SİHALAR KKTC'YE GİDİYOR

Türkiye ve KKTC'ye yönelik olası askeri tehditler için TSK'nın elindeki SİHA ve İHA'lar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştirilecek.

GEÇİTKALE HAVAALANI SİHA ÜSSÜ OLUYOR

KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla ülkede askeri amaçla yapılan ancak kullanılmayan Geçitkale Havaalanı SİHA ve İHA'ların üssü olacak.

Buradan kalkacak insansız araçlar Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin güvenliği için görev alacak.

TÜRKİYE'NİN UÇAK GEMİSİ: KIBRIS

Türkiye'nin envanterinde uçak gemisi olmamasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'deki konumu dolayısıyla adeta bir uçak gemisi konumunda.

Kalkış ve inişler için Ada'yı kullanacak SİHA ve İHA'lar bölgede daha aktif konumda olacaklar.



Libya ile imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye'nin Akdeniz'deki sınırları.