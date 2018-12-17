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SİHA’lar ilk uçuşu yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

DHA | 17.12.2018 - 01:39..
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TB2 Tipi 5 adet SİHA Çanakkale Havalimanı’nda konuşlandırıldı. SİHA’lar ilk uçuş için de bugün Çanakkale Havalimanı’ndan havalandı.

Konuyla ilgili açıklamayı ise Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, “Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!” yazdı.

GÖÇMENLER VE KAÇAK AVLANMA İÇİN KULLANILACAK

Kuzey Ege Denizi’nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.

SİHA’lar ilk uçuşu yaptı VİDEO

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