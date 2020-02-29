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SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor

Türk askerine düzenlenen saldırının ardından rejime büyük darbeler vuruldu. SİHA ile düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber | 29.02.2020 - 09:06..
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SİHA'lar rejim askerlerini tek tek avlıyor

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak için görev yapan askerlerimize saldıran Esad rejimine karşı farklı bölgelerde üst üste darbeler vurulmaya başlandı.

Rejime ait hedefler tek tek tespit edildi ve SİHA'lar tarafından imha edildi.

SİHA'YLA GÖZ GÖZE GELDİ SONRA BUMMM...

Ortaya çıkan görüntülerde; rejim askerlerinin SİHA'yı görüp birbirini uyardığı tam kaç kaçmaya çalışırken havaya uçuruldukları görülüyor.

SİHA'dan kaçmaya çalışan rejim askerleri havaya uçtu VİDEO

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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