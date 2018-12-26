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Sihirbaz, barınak köpeklerini gösterisiyle şaşkına uğrattı

Yılbaşı üzeri hayvan barınağını ziyaret eden usta sihirbaz John Stessel, sihir numaraları yaparak köpeklerle ilgilendi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 16:42..
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Mesleğe 12 yaşında başlayan ve 16 yıldır gösteri dünyasında sihirbazlık yapan Stessel, bu kezde köpekleri şoke ederek, "Noluyor, nasıl ?" dedirtti. Şakınlığı yüzünden okunan köpekler, sevimli ifadeleriyle sihirbazı güldürdü.

Sihirbaz barınak köpeklerini gösterisiyle şaşkına uğrattı


YETENEKLERİNİ BU SEFER KÖPEKLERE SERGİLEDİ

Başına taktığı Noel baba şapkasıyla, köpeklere sihirbazlık maharetlerini sergileyen  John Stessel'in sadık dostlarımızla görüntüleri, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Elindeki mamayı önce köpeklere gösterip sonra aniden birkaç numarayla yemeği yok eden sihirbaza; bazı köpek kaçarak, bazısı yere yatıp kendini sevdirmeye çalışarak, bazısıysa Stessel'in başındaki şapkasını ısırarak cevap verdi.

Sihirbaz, barınak köpeklerini gösterisiyle şaşkına uğrattı

 


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