Mesleğe 12 yaşında başlayan ve 16 yıldır gösteri dünyasında sihirbazlık yapan Stessel, bu kezde köpekleri şoke ederek, "Noluyor, nasıl ?" dedirtti. Şakınlığı yüzünden okunan köpekler, sevimli ifadeleriyle sihirbazı güldürdü.
Sihirbaz barınak köpeklerini gösterisiyle şaşkına uğrattı
YETENEKLERİNİ BU SEFER KÖPEKLERE SERGİLEDİ
Başına taktığı Noel baba şapkasıyla, köpeklere sihirbazlık maharetlerini sergileyen John Stessel'in sadık dostlarımızla görüntüleri, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Elindeki mamayı önce köpeklere gösterip sonra aniden birkaç numarayla yemeği yok eden sihirbaza; bazı köpek kaçarak, bazısı yere yatıp kendini sevdirmeye çalışarak, bazısıysa Stessel'in başındaki şapkasını ısırarak cevap verdi.