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Sihirli mantar nedir

İçinde psilosibin denen psikedelik (saykodelik, psychedelic) maddenin bulunduğu mantarlara sihirli mantar adı veriliyor.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi sihirli mantaları "dünyayı farklı, garip bir şekilde görüp, duyup, deneyimlemeye neden olan halüsinojen bir madde" olarak tanımlıyor.

ABD DİNİ RİTÜELLERDE KULLANIYOR

Batılılar sihirli mantarları 1950'lerde eğlence amaçlı kullanmaya başladı ancak Orta Amerika gibi yerlerde çok uzun zamandır özellikle dini ritüellerde kullanılıyor.

MEDİKAL DEĞERİ YOK

ABD federal yasaları psilosibini, eroin, LSD gibi yasadışı uyuşturucu maddeler arasında kabul ediyor. Federal hükümet, psilosibinin yüksek derecede bağımlılık yaptığını ve hiçbir medikal değeri olmadığını savunuyor.

İngiltere'de de 2005'ten bu yana A Sınıfı uyuşturucular arasında sayılan sihirli mantarlar, birçok diğer ülkede de yasak.

Sihirli mantar nedir

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