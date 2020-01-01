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Şii milisler ABD Büyükelçiliği'nden çekiliyor

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısı sonuç verdi.

AA | 01.01.2020 - 16:17..
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Irak'ın başkenti Bağdat'da bulunan ABD Büyükelçiliği etrafındaki gerginlik azalmaya başladı.

Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi.

TOPLANIP UZAKLAŞTILAR

Iraklı milisler, kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı.

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Şii milisler ABD Büyükelçiliği'nden çekiliyor

Şii milisler ABD Büyükelçiliği'nden çekiliyor

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