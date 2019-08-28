Şiirimizin Uç Beyi İlhan Berk'e dair

Yaşadıkça şiirleşen, şiirleştikçe güzelleşen şairimiz İlhan Berk’in bugün 11. Ölüm yıldönümü. Bu değerli şairimiz edebiyat dünyamıza yeni boyutlar kazandırmaya çalıştı hayatı boyunca ve başarılı da oldu. İlhan Berk ilk önce Garip Akımına mensuptu ancak Garip Akımının kalıplaşmaktan uzak olan bu anlayışı bile ona yetmedi ve kendini İkinci Yeni Akımında buldu. Berk, yerinde saymayı sevmiyordu. Hep aynı yoldan yürümek ona göre değildi. Bu yüzden şiirin içindeki arayışı hiçbir zaman bitmedi.
İLHAN BERK
İlhan Berk, insanın kalbindeki en derin acının adı... Kimsesizliği, terk edilmişliği ve terk ettikleriyle kimsenin yürümediği yolardan yürüdü hep. Annesine dört elle sarıldı çünkü ondan başka kimsesi yoktu. Çocukluğuyla, hayata bakışıyla, herkes gibi ama hiç kimse gibi oldu. O, babası tarafından terk edilince, kirpiklerinin ucuna yüklendi dünyanın bütün yükleri. Acıyan yanlarını şiirleştirdi. Bir çocuk gibi bazen saklayarak yazdı, bazen de herkes görsün istedi. Doğduğu yıllar kurtuluş mücadelesinin verildiği döneme denk geliyordu. İlhan Berk, şiirlerini etkileyecek kadar yoksul bir ailenin içinde büyüdü. Ortaokul döneminde şiire karşı ilgisinin olduğunu anladı. Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar” şiirine hayran oldu ve çok etkilendi. İlhan Berk, denizi ilk gördüğü ânı “dünyanın kabuğunu ilk kırış” ı olarak nitelendirdi. Bu da yazdığı şiirlerin özgün ve özgür olmasına neden oldu. Gelin birlikte İlhan Berk’in İnferno adlı eserinde şairler hakkındaki düşüncelerine ve yazdığı şiirlerine bakalım:
“Şairleri ikiye ayırmalı: düşünceleri olan şairler, düşünceleri olmayan şairler diye. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Aragon düşünceleri olan şairlerdir. İkinciler için de Bâki, Şeyh Gâlip, Ahmet Haşim, Nerval, Mallerme, Verlaine, Octavio Paz, Dağlarca, Dıranas, Necatigil gösterilebilir.”
ÜÇ KEZ SENİ SEVİYORUM DİYE UYANDIM
…
Taflanım! diyordu bir ses, duyuyordum
Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün
Kalktım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım
Şiirler okudum, şiirlerdeki yaşa geldim
Karanfil sakız kokan soluğunu üstümde duydum
Eskitiyorum eskitiyorum kalıyor ne kadar güzel olduğun
NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM
Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm.
Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni.
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları Köroğlu…
YAVAŞ YAVAŞ GEÇTİM KALABALIKLARIN ARASINDAN
yavaş yavaş geçtim kalabalıkların arasından
bir deniz çarpması gibi çoğalta çoğalta geçen
geçtiği yeri
yavaş yavaş çıktım içimden, dokundum
yavaş yavaş acıya, kuvarsa, şiire
yavaş yavaş tarttım suyu, anladım nedir ağırlık
kokular
coğrafya.
…
GÜZEL IRMAK
Küçüğüm, bu senin sesin, güzel ırmak
Önce rüzgarın öptüğü, sonra benim öptüğüm
Bu bitmemiş şiirler senin ayak bileklerin
Soluğun, kokun, karnın, gölgeli gözlerin
Bu böyle çözülü göğsün, enine boyuna dudakların
Sabahlara kadar ki büyük gözlerin böyle
Bu dal gibiliğin, saçların, kırmızı ağzın
…
*
Sonay Karaman
Instagram: biyografivekitap