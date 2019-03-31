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Siirt HDP dedi

Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

AA | 31.03.2019 - 21:53..
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Berivan Helen Işık 32 bin 660, AK Parti adayı Ali İlbaş 31 bin 159 oy aldı.

BERİVAN HELEN IŞIK'IN ÖZGEÇMİŞİ

Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Berivan Helen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı.

Işık, 1 çocuk annesidir.

Siirt HDP dedi

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