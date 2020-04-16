Siirt kırsalında PKK'ya ait mayın tespit edildi

Siirt'in Eruh ilçesinde , İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince"Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

TESPİT EDİLEN MAYIN İMHA EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda İlçeye bağlı Çetinkol köyü Geva Tepe bölgesinde teröristlerce patlayıcı maddeyle güçlendirilen anti tank mayını tespit edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi