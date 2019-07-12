Siirt merkezli 5 ildeki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

ABD'den Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili açıklama geldi.

Pentagon: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi

9 milyar euro değerindeki yeni Barracuda sınıfı nükleer denizaltısının açılışını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı.

4

CHP'li vekillerin posta gideri rekor kırdı

Meclis'te bayram tebriği, oy isteme gibi sebeplerle mektup gönderen vekiller 10 binlerce lira gidere neden oluyor.