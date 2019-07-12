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Siirt merkezli 5 ildeki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 428 tabanca fişeği, 5 tapu senedi ele geçirildi.

DHA | 12.07.2019 - 18:33..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt merkezli İstanbul, Bitlis, Muğla ve Şırnak'ta tefecilere yönelik operasyon başlattı.

5 ilde belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde ise ruhsatsız tabanca, 428 tabanca fişeği, 5 tapu senedi, farklı kişilere ait 3 otomobil anahtarı ve gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla, 1'i ise mahkemece serbest bırakıldı.

Siirt merkezli 5 ildeki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

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