Siir'te 11,2 milyon varillik petrol rezervi bulundu

Türkiye enerji alanında önemli yatırımlar ile alanda söz sahibi olmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Sondaj ve sismik araştırma gemileri ile Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araştırmaları devam ederken ülkenin doğu kesimlerinde de faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Siirt'te bulunan enerji sahasında 11,2 milyon varillik petrol rezervi bulundu.

YÜKSEK KALİTELİ PETROL

Özellikle piyasada kullanılabilme açısından verimliliği yüksek olan petrol, Siirt'te bulunan Demirkuyu-1 sahasında rastlandı. Günlük üretimin 450 varil olduğu kuyu Türkiye ekonomisine 220 milyon liralık katkı sağlayacak.

Günlük üretimi bine çıkartılması hedeflenirken üretimdeki artış ile kazancın da katlanması planlanıyor.

BÖLGEDEKİ ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Bölgede bulunan petrol yalnızca Siirt ile de sınırlı değil. Diyarbakır havzasında yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesinde yüksek kaliteli petrole rastlandı.

Özellikle farklı teknolojilerin kullanıldığı bu bölgede verimli petrole ulaşabilmek için çalışmalar devam ettirilirken, yerin 3 bin 500 ile 3 bin 700 metre derinliğinde kayaların içindeki petrole ulaşmak için operasyonlar yürütülüyor. Özellikle Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu araştırma faaliyeti ile ilk etapta 5 milyon varilden fazla rezerve sahip alan keşfedildi.

Bölgede bu teknoloji ile 50 tane daha kuyu çatlatılması planlanıyor.