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Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Alo 112’ye gelen “İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü ne yapayım?” tarzı çağrılar nedeni ile asıl hastalar mağduriyet yaşıyor.

İHA | 01.07.2019 - 16:11..
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Siirt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ilginç çağrılar pes artık dedirtti.

"GEREKSİZ ARAMAYIN"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Çiğdem Karatay, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan insanlar için hizmet verdiğini belirterek, şaka veya merak amaçlı olarak yapılan çağrıların, trafikte ambulansa yol vermeme ile eş değerde olduğunu söyledi.

Dr. Karatay, “112 Acil Sağlık hizmetlerinin amacı, çağrıyı aldıktan itibaren hastaya en kısa süre de ulaşmak tedavisine uygun yere uygun merkeze en kısa sürede ulaştırmaktır. 112, Acil Çağrı Merkezi numarasıdır ve gereksiz aranmamalıdır. Acil merkezine gelen çağrıların büyük bir kısmı maalesef merak üzerine veya şaka amaçlı olan gereksiz çağrılardır.  Ayda ortalama çağrı merkezimize 80 bin çağrı düşmekte, bunun 65 bin çağrısı asılsız ihbar çıkmakta, gereksiz meşgul eden vatandaşların yapmış olduğu çağrılardan oluşmaktadır.” dedi.

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

“HER GÜN SABAH 08.00'DE ARAYIP 'SAAT 08.00' DİYEN BİR ARKADAŞ VAR”

Gelen asılsız çağrılar içinde keçisi doğum yaptığı için yardım isteyen vatandaşların da olduğunu kaydeden Dr. Karatay, “Her gün aynı saatte arayıp 'saat 8.00' diyen vatandaşımız var bir tane. İneğinin psikolojisi bozuldu diye arayan vatandaşımız var. Çocuğunun rahatsız olduğunu ateşinin olduğunu söyleyen bir vatandaşımıza 112 ekipleri gittiğinde 2 yaşında olan çocuğunun bir köpek olduğunu fark ediyor, vatandaşta o benim çocuğum şeklinde cevap veriyor. Bu şekilde vakalarımız var. 'Koyunlarımın psikolojisi bozuldu bana sırtlarını döndü, konuşmuyorlar benimle' diye meşgul eden vatandaşlarımız var. 'Buraya ambulans gönderin, çok sayıda ölü var' şeklinde aramalar geliyor, neredesiniz diye sorduğunda arkadaşlar mezarlıktan arıyorum diyor.” diye konuştu.

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

GELEN 2 BİN ÇAĞRININ 100'Ü GERÇEK VAKA

Günde 2 bine yakın çağrı aldıklarını belirten çağrı merkezinde görevli Hacı Aydın, bu çağrıların yaklaşık 100 tanesinin gerçek vaka şeklinde olduğunu, geriye kalan 1.900 çağrının asılsız olduğunu dile getirdi.

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

Siirt’te 112’ye yapılan çağrılar çalışanları kızdırdı

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