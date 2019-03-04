Siirt'te 1.500 öğrenci aynı anda kitap okudu

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla her gün 20 dakika sınıfta, 20 dakika da havanın güzel olması durumunda bahçede gerçekleştirilen etkinlik, velilerden de destek gördü.

"ÇOCUKLARDA OKUMA BİLİNCİ OLUŞUYOR"

Çocukların geleceğini kitapla sağlamaya çalıştıklarını ifade eden okul müdürü Mustafa Özkoyuncu, "Kitap okuma projesi hazırladık. Öğrencilere her gün değişik kitaplar vererek, bu etkinliği eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu tür etkinlik çocuklarda okuma bilinci sağlıyor." dedi.

"HAYALLERİM KİTAPLA GELİŞTİ"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Beray, hayallerini kitapla geliştirdiklerini belirterek, "Kitap, okumamızı hızlandırıyor. Cevaplara daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

KİTAP OKUMAYI TAVSİYE ETTİ

Öğrenci Yusuf Berat Özbayır da herkese kitap okumayı tavsiye ettiğini dile getirerek, hayatın kitap okuyarak daha anlamlı hale geldiğini aktardı.