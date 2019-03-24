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Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerine bağlı 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İHA | 24.03.2019 - 17:14..
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Yurdun belli bölgeleri yazdan kalma günlerin tadını çıkarırken, Doğuda kara kış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI, ÇALIŞMA BAŞLADI

İki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Ilısu, İnceler, Karamık, Cemikıran, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı, Ormanlı, Oya ve Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri 40 araç 50 personelle yol açma çalışması başlattı.

Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı

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