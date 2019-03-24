Siirt’te 27 köy yolu ulaşıma kapandı

İngiltere'de 2016 yılından bu güne bir sorun haline gelen Brexit ülkenin siyasal gündeminde derin yaralar açıyor. David Cameron'u tahtından eden bu süreç şimdi de Theresa May'in koltuğunu sallıyor.

Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında kavga çıkınca 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Kavgada 2 futbolcu hastanelik olurken, bir yöneticinin de hakem tarafından dışarı çıkartıldı.

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Yazının derin tarihi serüveni

Okumak istediğimiz pek çok şeyi hanidir “bir tıkla” okuyoruz. Gazete ve kitapta ise giderek azalsa da kâğıttan okuma yine de geçerli. Eski çağlarda ise yazma ve okuma eylemi öyle zorlu bir süreçti ki…