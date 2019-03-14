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Siirt’te 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari’de 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı.

İHA | 14.03.2019 - 23:19..
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Siirt’te 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıkaya, Güzelbağ, Karamık, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar köyü yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı köyü yolları, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular, Doğanca, Cesurtepe, Erkantepe köyü yolları ulaşıma kapandı.

6 AYRI EKİP ÇALIŞIYOR

Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 6 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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