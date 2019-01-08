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Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari, Baykan ve Tillo’da 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

İHA | 08.01.2019 - 20:12..
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Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Geçittepe, Keskin, Bent, Doğan, Yapraktepe ve Sarıyaprak, Gümüşören köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Maden köyü yolları, Eruh ilçesine Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü, Okçuları, Yanıkses, Bilgili, Kuşdalı, Görendoruk Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı, Dedebakır, Tütenocak, Yeşilçevre, Yarımca, Kasımlı, Gümüşören köy yolları ulaşıma kapandı.

10 AYRI EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 10 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köy yolu ulaşıma kapandı

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