Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı

Muğla'da göçmenlerin olduğu minibüs kaza yaptı

Pervari ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda İHA'ların tespit ettiği teröristlere nokta atışı yaptıldı.

Bursa'da anne ve babasının bulunduğu mezarlığa tasarladığı projeyi monte eden kişi, Türkiye'de bunun örneğinin olmadığını söyledi.

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Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıkt

Bir çocuğa taciz iddiasının ardından sosyal medyada halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.