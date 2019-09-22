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Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı

Pervari ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda İHA'ların tespit ettiği teröristlere nokta atışı yaptıldı.

İHA | 22.09.2019 - 18:11..
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Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi.

BAŞLARINA BOMBA YAĞDI

Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA’larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor.

Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı VİDEO

Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı

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