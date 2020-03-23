Siirt'te 9 nüfuslu aile yaşam mücadelesi veriyor

Siirt'te yaşayan 9 nüfuslu Atlas ailesi, hayata zor tutunuyor.

Banyo ve mutfağı birleşik tek odalı evde yaşam mücadelesi veren anne Filiz Atlağ, yetkililerden yardım eli bekliyor.

"HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Maddi durumu olmadığı için iki kızını okula gönderemediğini belirten Atlağ, "Çocuklarım ayakkabısız, eşim işsizdir. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Hiç maddi durumum yok. Banyo, mutfak hepsi bir odadır. 7 tane kız çocuğum var. Eşim işsizdir, hiçbir iş elinden gelmiyor. Bir iş verirlerse, çok sevinirim. Hayırseverlerden yardım bekliyorum." dedi.

Gözlerinde umut, yüzlerinde ise gülüşleri eksik olmayan 7 çocuğu olan Filiz Atlağ, kendi çabasıyla ailesinin önünde durmaya çalışıyor.

Anne Filiz Atlağ, yetkililerden gelecek yardım haberi bekliyor.