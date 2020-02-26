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Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'te bir aracın 200 metre şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 26.02.2020 - 00:13..
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Siirt’in Şirvan ilçesi Doğruca Köyü yakınlarında Mahmut Sanamalı yönetimindeki 71 L 1615 plakası araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre şarampole devrildi.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mahmut Sanamalı, Ömer Kunik ve Ali Sanamalı Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Sanamalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

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