Siirt'te arı kovanları yandı: Binlerce arı telef oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede arı kovanlarının bulunduğu bölgeye ulaştı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çevredeki geniş tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, bölge soğutma çalışmalarıyla güvenli hale getirildi.

Ancak müdahaleye rağmen kovanların bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BİNLERCE ARI TELEF OLDU

Yangının en ağır bilançosu arıcılık faaliyetlerinde ortaya çıktı. Kovanlarda bulunan binlerce arının yangında telef olduğu belirlendi. Arıların ölümü, bölgedeki üreticiler için hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük kayıp olarak değerlendirildi.

Arıcılık yapan vatandaşlar, özellikle bahar döneminde yaşanan bu tür kayıpların üretimi ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının neden çıktığına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yangının çıkış noktasını ve olası nedenlerini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için bölgede güvenlik ve kontrol çalışmalarının artırılabileceğini belirtti.

ÜRETİCİLERDEN DESTEK TALEBİ

Yangından zarar gören arıcılık işletmecilerinin, yaşanan kaybın telafisi için destek talebinde bulunması bekleniyor. Bölgedeki üreticiler, kovanların yeniden kurulması ve arı popülasyonunun toparlanması için uzun bir sürece ihtiyaç duyulacağını ifade ediyor.

Siirt’te yaşanan olay, arıcılığın yoğun yapıldığı bölgelerde yangın riskine karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.